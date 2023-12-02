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Суд не признал президентский иммунитет Трампа по делу о штурме Капитолия

Дональд Трамп Фото: wikimedia
Федеральный суд отклонил просьбу Дональда Трампа прекратить дело о штурме Капитолия из-за президентского иммунитета. Судья отметила, что иммунитет не дает права на пожизненное освобождение от тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Трамп ссылался в документах на "президентский иммунитет (на момент событий) и конституционные права", суд отклонил оба ходатайства, сочтя, что политик действовал в личных интересах.

"Суд не может прийти к выводу, что наша конституция предоставляет бывшим президентам абсолютный иммунитет за любые федеральные преступления, совершенные ими во время пребывания у власти. Ничто в тексте конституции или распределении правительственных полномочий не требует освобождения бывших президентов от ответственности", - говорится в решении суда.

По докладу видно, что суд не пытается отменить его президентство, а наоборот акцентирует внимание на том, что пост главы государства не отменяет совершенных преступлений.

"Четырехлетняя служба подсудимого на посту главнокомандующего не даровала ему божественного права королей уклоняться от уголовной ответственности, которая регулирует его сограждан", - сказано в заключении.

Теперь бывший президент США, вероятнее всего, подаст апелляцию в окружной суд округа Колумбия и, в конечном итоге, в Верховный суд США.

Бывший президент США Дональд Трамп, который планирует баллотироваться на новый срок, столкнулся с очередными обвинениями в свой адрес. Теперь его заподозрили в симпатиях к нацизму.

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