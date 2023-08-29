Суд над Трампом по делу о заговоре во время прошлых президентских выборов начнется в 2024 году

Адвокаты Дональда Трампа хотели отложить процесс до апреля 2026 года, однако судья заявила, что эта отсрочка слишком большая, сообщает Zakon.kz.

Суд над экс-президентом США Дональдом Трампом начнется в марте 2024 года, сообщает "Русская служба BBC".

Спецпрокурор Джек Смит просил начать процесс 2 января 2024 года, в то время как защита Трампа настаивала на апреле 2026 года. Решение приняла федеральная судья Таня Чуткан, которая назначила суд на 4 марта 2024 года.

"Общественность имеет право на быстрое и эффективное решение этого вопроса", – заявила судья.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп обещал добровольно явиться в тюрьму Фултон, а процесс пройдет в октябре нынешнего года.

2 августа Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. По двум пунктам политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум – до 20 лет. На первом судебном заседании по этому делу Трампа арестовывать не стали, отпустив под обязательство о явке.

15 августа суд присяжных выдвинул Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования. Это стало четвертым по счету уголовным делом в отношении политика.