Суд над Трампом по делу о заговоре во время прошлых президентских выборов начнется в 2024 году
Суд над экс-президентом США Дональдом Трампом начнется в марте 2024 года, сообщает "Русская служба BBC".
Спецпрокурор Джек Смит просил начать процесс 2 января 2024 года, в то время как защита Трампа настаивала на апреле 2026 года. Решение приняла федеральная судья Таня Чуткан, которая назначила суд на 4 марта 2024 года.
"Общественность имеет право на быстрое и эффективное решение этого вопроса", – заявила судья.
2 августа Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. По двум пунктам политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум – до 20 лет. На первом судебном заседании по этому делу Трампа арестовывать не стали, отпустив под обязательство о явке.
15 августа суд присяжных выдвинул Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования. Это стало четвертым по счету уголовным делом в отношении политика.