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Актер Сергей Астахов стал отцом второй раз

актер Фото: kino-teatr.ru
Российский актер Сергей Астахов стал отцом второй раз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "7Дней", мальчик родился весом 3600 г и ростом 50 см. Малыш появился на свет в союзе артиста с его возлюбленной Викторией Савкеевой. Для женщины мальчик стал первенцем.

Отмечается, что у Астахова также есть дочь Мария. Она родилась в 1998 году в браке актера с Викторией Адельфиной. Супруги развелись в 2011 году. Известно, что артист не хочет жениться на Савкеевой.

"Мы и так спокойны и счастливы вот уже девять лет. Наверное, как мужчина я должен сделать так, чтобы Вика носила мою фамилию, чтобы вообще не было ни у кого вопросов. Но почему мы должны отвечать кому-то на эти вопросы? Мы живем для себя: я – для нее, а она – для меня", – объяснил артист.

Сергей Астахов начал свою карьеру в 1993 году как актер Воронежского камерного театра. Он также работал в таких театрах, как "Et Cetera", "Сатирикон" и Московский драматический театр имени К.С. Станиславского.

В фильмографии Астахова более 130 работ. Он снялся в таких проектах, как "Бомж", "Девушки с Макаровым", "Хиромант".

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