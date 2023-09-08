Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности

Россию, Китай и США чаще всего считают государствами, представляющими "угрозу миру", согласно результатам опроса, проведенного в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Американское издание U.S. News & World опубликовало результаты опроса, проводившегося с марта по июнь 2023 года. Респондентам предлагали оценить 87 государств мира по различным характеристикам, в том числе по отношению к правам человека, силе армии, наличию международных союзов и так далее. В том числе опрошенным предлагали ответить, какое государство, по их мнению, представляет наибольшую "угрозу миру".

По данным опроса, около 70% респондентов признали, что угрозу миру сейчас представляет Россия. Второе место за Китаем, который восприняли как угрозу 66% опрошенных. На третьем месте – Соединенные Штаты, их считает угрозой примерно половина респондентов.

Россию чаще всего называли угрозой в таких странах, как Дания, Финляндия, Япония и Польша. Также Россию опасаются жители стран Прибалтики, а лучше всего к РФ относятся в Китае. Китай рассматривают как опасную для мировой безопасности страну в Японии, США, Индии и Южной Корее. Больше всего респондентов, которые назвали главной угрозой миру США, оказалось в Китае, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии и Новой Зеландии. Как ни странно, в соседних со Штатами Канаде и Мексике тех, кто разделяет такую позицию, тоже оказалось немало.

Кроме того, 72,5% участников опроса согласились с утверждением, что человечество "приближается к Третьей мировой войне".

Ранее в Великобритании заявили, что угрозу национальной безопасности может представлять искусственный интеллект.