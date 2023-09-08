Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности

Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности Фото: pxhere
Россию, Китай и США чаще всего считают государствами, представляющими "угрозу миру", согласно результатам опроса, проведенного в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Американское издание U.S. News & World опубликовало результаты опроса, проводившегося с марта по июнь 2023 года. Респондентам предлагали оценить 87 государств мира по различным характеристикам, в том числе по отношению к правам человека, силе армии, наличию международных союзов и так далее. В том числе опрошенным предлагали ответить, какое государство, по их мнению, представляет наибольшую "угрозу миру".

По данным опроса, около 70% респондентов признали, что угрозу миру сейчас представляет Россия. Второе место за Китаем, который восприняли как угрозу 66% опрошенных. На третьем месте – Соединенные Штаты, их считает угрозой примерно половина респондентов.

Россию чаще всего называли угрозой в таких странах, как Дания, Финляндия, Япония и Польша. Также Россию опасаются жители стран Прибалтики, а лучше всего к РФ относятся в Китае. Китай рассматривают как опасную для мировой безопасности страну в Японии, США, Индии и Южной Корее. Больше всего респондентов, которые назвали главной угрозой миру США, оказалось в Китае, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии и Новой Зеландии. Как ни странно, в соседних со Штатами Канаде и Мексике тех, кто разделяет такую позицию, тоже оказалось немало.

Кроме того, 72,5% участников опроса согласились с утверждением, что человечество "приближается к Третьей мировой войне".

Ранее в Великобритании заявили, что угрозу национальной безопасности может представлять искусственный интеллект.

Читайте также

Ким Чен Ын спустил на воду атомную подводную лодку

Из-за роста цен немцы стали чаще отдавать своих питомцев

Блестящий золотой шар, найденный на морском дне, озадачил ученых

Никита Дробны
Россия Китай США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
отопление
Когда в Астане дадут отопление, рассказали в акимате
На качество строящегося жилья пожаловались астанчане
Кривой потолок и окна без монтажной пены: жители Астаны пожаловались на качество строительства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления