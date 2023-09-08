Блестящий золотой шар, найденный на морском дне, озадачил ученых

Золотой предмет, похожий на яйцо, обнаружили морские биологи на борту судна Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США у побережья Аляски, сообщает Zakon.kz.

Команда ученых подняла предмет на поверхность с помощью роботизированного манипулятора, однако эксперты до сих пор не смогли идентифицировать его, сообщает Sky News.



Для проведения тестов придется подождать, пока предмет доставят в лабораторию после окончания исследовательской экспедиции. А пока ученые поделились фотографией золотого предмета в социальных сетях.

"Этот золотистый шар, скорее всего, яичная скорлупа, поразил воображение многих наблюдавших вчера". NOAA

В настоящее время морские биологи NOAA выполняют пятимесячную миссию по исследованию морских глубин вблизи Аляски. Экипаж из 48 человек работает с приборами, позволяющими заглядывать в глубины океана и собирать данные, которые в режиме реального времени передаются исследователям на суше.

Они картографируют и собирают образцы вдоль Алеутской впадины и Аляскинского залива с помощью камер, способных работать на глубине до 6000 метров.