Блестящий золотой шар, найденный на морском дне, озадачил ученых
Команда ученых подняла предмет на поверхность с помощью роботизированного манипулятора, однако эксперты до сих пор не смогли идентифицировать его, сообщает Sky News.
Для проведения тестов придется подождать, пока предмет доставят в лабораторию после окончания исследовательской экспедиции. А пока ученые поделились фотографией золотого предмета в социальных сетях.
"Этот золотистый шар, скорее всего, яичная скорлупа, поразил воображение многих наблюдавших вчера".NOAA
В настоящее время морские биологи NOAA выполняют пятимесячную миссию по исследованию морских глубин вблизи Аляски. Экипаж из 48 человек работает с приборами, позволяющими заглядывать в глубины океана и собирать данные, которые в режиме реального времени передаются исследователям на суше.
Они картографируют и собирают образцы вдоль Алеутской впадины и Аляскинского залива с помощью камер, способных работать на глубине до 6000 метров.