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В Новой Зеландии хирурги забыли внутри женщины 17-сантиметровый инструмент

Роды через кесарево сечение Фото: pixabay
Хирургический инструмент "размером с обеденную тарелку" случайно оставили в брюшной полости женщины. Она проходила с ним 1,5 года после родов через кесарево сечение, сообщает Zakon.kz.

По данным представительницы надзорного органа новозеландского Минздрава Мораг Макдауэлл, в 2020 году после выполнения кесарева сечения хирурги забыли в животе женщины 17-сантиметровый пластиковый ранорасширитель, сообщает People.

В 2021 году она обратилась в отделение неотложной помощи с жалобой на боли. Ей назначили компьютерную томографию брюшины и обнаружили внутри посторонний предмет.

Как выяснилось, ранорасширитель забыли из-за того, что он не был учтен в списке инструментов для операции, который был составлен заранее. Хирург принял решение о его использовании уже во время работы, когда увидел, что инструмент из списка слишком мал.

Врачи принесли пациентке письменные извинения. Пока неизвестно, какие меры наказания будут приняты в их отношении.

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