Мир

После подтяжки живота итальянский хирург забыл в пациентке ножницы

В Италии хирург оставил ножницы в пациентке после пластической операции, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 01:52 Фото: magnific.com
53-летняя жительница провинции Пьяченца заявила о том, что после операции по абдоминопластике медицинские работники оставили в животе хирургические ножницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Unione Sarda, операцию провели в клинике в Неаполе 25 октября 2025 года. Однако сразу после выписки и возвращения домой пациентка начала испытывать сильнейшие боли, почувствовала недомогание и даже теряла сознание. Обеспокоенная женщина вызвала службу экстренной помощи 118, врачи которой рекомендовали немедленную госпитализацию.

Пациентка решила снова обратиться к оперировавшему хирургу. Врач, по ее словам, посчитал, что симптомы являются обычными послеоперационными проявлениями. Он назначил анализы, которые выявили инфекцию, после чего пациентке был назначен курс антибиотиков.

Несмотря на лечение, состояние не улучшалось. Тогда врач, ознакомившись с ситуацией, решил провести дополнительное обследование и назначил компьютерную томографию.

Проведенная 7 мая в известном медицинском центре в Неаполе КТ выявила наличие металлического предмета в одной из сторон брюшной полости – им оказались хирургические ножницы.

Врач, допустивший ошибку, предложил прооперировать женщину снова, чтобы извлечь забытый инструмент. Пострадавшая отказалась и намерена оперироваться в другой больнице.

Абдоминопластика – это пластическая операция по подтяжке живота, направленная на иссечение избытков кожи, удаление подкожно-жировых отложений и восстановление тонуса мышц передней брюшной стенки. Процедура помогает убрать кожно-жировой "фартук", устранить диастаз (расхождение мышц) и скорректировать форму живота после родов или резкого похудения.

Ранее сообщалось, что казахстанка попала в больницу с пневмонией и узнала страшный диагноз.

