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В Испании на экс-главу футбольной федерации подали в суд за поцелуй

скандал Фото: Instagram/real.madrid.24
Прокуратура Испании подала иск в суд на бывшего главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, экс-главе RFEF, поцеловавшему футболистку сборной страны Дженни Эрмосо на чемпионате мира среди женщин 2023 года, предъявляют обвинение в сексуальном насилии и принуждении. Если его признают виновным, ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

Ранее на церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

Отмечается, что 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил Рубиалеса за инцидент на мундиале. Отстранение рассчитано на 90 дней.


Напомним, 20 июня сообщалось, что экс-сутенеры и секс-работницы тренировали детей по программе ArtSport в Казахстане.

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Елена Беляева
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