Спорт

Футбольные арбитры Испании подали официальную жалобу на президента "Реала"

Фото: Instagram/ReaLmadrid
Ассоциация испанских футбольных судей (AESAF) обратилась с заявлением в Комиссию по борьбе с насилием на главу мадридского "Реала" Флорентино Переса, включая телевидение королевского клуба, сообщает Zakon.kz.

По информации As, жалоба последовала после неоднократных обвинений босса "сливочных" в коррупции испанских арбитров.

"Жалобы адресованы в сторону Флорентина Переса и телевидения "Реала" в рамках институциональной линии действий, поддерживаемой AESAF с целью защиты достоинства и честности испанских судей. Повторение определенных публичных высказываний, а также продолжающееся распространение контента, в котором клуб систематически ставит под сомнение или дискредитирует арбитражный коллектив, способствуют уменьшению уважения к нам. Оно необходимо для правильного развития спортивной деятельности, а отсутствие уважения может способствовать возникновению напряженности, враждебности или насилия по отношению к судьям". Заявление Профсоюза футбольных судей Испании

10 дней назад Перес созвал большую пресс-конференцию, где высказал свое мнение по негативным событиям, которые происходят вокруг него и клуба.

Как пишут некоторые СМИ, ранее 79-летний футбольный чиновник обвинил судейский корпус Испании в краже чемпионских титулов у его команды, включая 16-18 очков в этом сезоне.

После всех скандальных событий, которые произошли в клубе за последнее время, президент "Реала" бросил вызов конкурентам и объявил досрочные выборы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
