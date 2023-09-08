Умер известный французский модельер Марк Боан

Французский модельер и бывший креативный директор модного дома Christian Dior Марк Боан скончался на 98-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Le Figaro, Боан умер 6 сентября. Похороны назначены на 13 сентября на кладбище в комунне Шатийон-сюр-Сен, где проживал с 1990-х годов.

Модельер был креативным директором Christian Dior с 1961-го по 1989 год. Среди его клиентов – многие знаменитости, в числе которых писательница и драматург Франсуаза Саган, американская актриса и супруга князя Монако Ренье III Грейс Келли и многие другие.

Боан родился 22 августа 1926 года в пригороде Парижа. Свою первую коллекцию он создал в 1953-м, работая в модном доме Жана Пату. В 1957-м он познакомился с Кристианом Диором, который предложил ему место в студии у своего первого помощника Ива Сен-Лорана. После смерти Диора Боан возглавил лондонское отделение Christian Dior, а в 1960 году сменил Сен-Лорана на должности художественного руководителя модного дома.

Боан создал 59 коллекций, прежде чем в 1989 году его пост не занял итальянец Джанфранко Ферре. В 90-х Боан работал в Лондоне с модным домом Нормана Хартнелла, который закрылся в 1992 году.

В свои последние годы Боан сторонился публичности, а последнее интервью он дал в 2018 году Жерому Ганноверу, который выпустил книгу о французском модельере.

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