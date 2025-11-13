100 млн тенге собрал казахстанец на предоплатах за ремонт квартир

Казахстанец в течение длительного времени собирал с жителей одной из областей деньги за ремонт квартир, который не собирался делать, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 ноября 2025 года в пресс-службе полиции Актюбинской области, в рамках расследования установлено, что житель соседней области на протяжении года обманывал актюбинцев, обещая провести ремонт квартир.

"Подозреваемый получал от потерпевших предоплату наличными, после чего прекращал с ними связь. Общий материальный ущерб превысил 100 млн тенге", – сказано в сообщении.

Подозреваемый задержан, сейчас он в изоляторе временного содержания.

А киберполиция Акмолинской области добралась до Алматы в поисках мошенника, продававшего в интернете несуществующие автозапчасти.