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Число погибших из-за циклона в Бразилии возросло до 42 человек

Число погибших из-за циклона в Бразилии возросло до 42 человек Фото: pixabay
Жертвами стихии в Бразилии в Риу-Гранди-ду-Сул стали 42 человека, 46 человек числятся без вести пропавшими, сообщает Zakon.kz

По информации газеты Folha de S.Paulo, циклон сопровождается сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям.

"Общее число погибших в штате (Риу-Гранди-ду-Сул) – 41. Вместе с еще одним погибшим в Санта-Катарине общее число жертв трагедии на юге страны - 42", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 39 погибших.

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