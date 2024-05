Устрашающие кадры сильнейшего наводнения в Бразилии: погибли десятки людей

В штате Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии жертвами сильнейшего наводнения стали 10 человек, еще 21 пропал без вести, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, губернатор пострадавшего штата Эдуардо Лейте заявил: "К сожалению, будет еще хуже".

Floods caused by heavy rain kill at least eight people in Brazil's Rio Grande do Sul pic.twitter.com/Wnrtdi9M71 — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 1, 2024

"Мы переживаем в Риу-Гранди-ду-Сул худший момент, худшую катастрофу в нашей истории. То, что сейчас происходит в нашем штате, абсолютно абсурдно и чрезвычайно серьезно". Эдуардо Лейте

Также, как говорится в публикации Reuters, глава штата обратился к президенту Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой направить "всю доступную федеральную помощь".

🚨 🇧🇷10 dead, 21 missing after heavy rains in Brazil



At least 10 people have died in floods caused by torrential rains in Brazil's south, authorities said Wednesday, as rescuers searched for nearly two dozen individuals reported missing.



Source-AFP pic.twitter.com/0jHnmhpK0Z — Hyacinth Dml✨❄️ (@Hyacinthedml) May 2, 2024

Torrential flood due to heavy rains in Rio Grande do Sul, #Brazil 🇧🇷 pic.twitter.com/QvX1f8AnH9 — Neeraj ( Writer/YouthMindset4Peace) #ActOnClimate (@Neeraj10z) May 2, 2024

22 апреля 2024 года на юге Китая также произошло сильнейшее за 50 лет наводнение. В результате было эвакуировано более 83 тыс. человек. Всего в зоне бедствия оказались около двух миллионов человек.