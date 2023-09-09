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Дженнифер Энистон показала поклонникам свою детскую фотографию

актриса Фото: Instagram/jenniferaniston
Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала поклонникам свою детскую фотографию из личного архива, сообщает Zakon.kz.

На фото артистке два года. Она позировала в костюме в домашнем интерьере. На другом фото актриса поделилась современным снимком.

"Горжусь своей невероятной командой. Друзьями, поклонниками и клиентами! Я бы не справилась с этим без вас… И еще столько всего впереди!" – написала Энистон в Instagram.


Отметим, что в 2019 году Дженнифер Энистон была названа самой популярной личностью среди актеров и киноактрис в США.

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