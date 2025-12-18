Из-за интернет-романа с "Дженнифер Энистон" пенсионер отдал мошенникам крупную сумму денег

Пенсионер из Костромы (Россия) стал жертвой интернет-мошенников, представившихся голливудской актрисой Дженнифер Энистон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 18 декабря "НТВ", общение между мужчиной и "звездой" началось в сети и быстро переросло в доверительную переписку.

Собеседница рассказывала о якобы непростой жизни в Калифорнии и в начале декабря попросила финансовую помощь на лечение в размере 150 тысяч рублей. Пенсионер перевел деньги, не заподозрив обмана.

Через несколько дней "Дженнифер Энистон" вновь обратилась с просьбой – на этот раз о переводе 95 тысяч рублей, якобы на билет в Кострому для личной встречи. Мужчина снова отправил средства.

Спустя неделю мошенница запросила еще 50 тысяч рублей. После этого пенсионер заподозрил неладное и обратился в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось о другом мошенничестве. Два звонка на WhatsApp стоили казахстанцу 5 миллионов тенге.

