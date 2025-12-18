#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
513.55
602.09
6.42
Мир

Из-за интернет-романа с "Дженнифер Энистон" пенсионер отдал мошенникам крупную сумму денег

Дженнифер Энистон, Россия, пенсионер, мошенники , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 01:06 Фото: instagram/jenniferaniston
Пенсионер из Костромы (Россия) стал жертвой интернет-мошенников, представившихся голливудской актрисой Дженнифер Энистон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 18 декабря "НТВ", общение между мужчиной и "звездой" началось в сети и быстро переросло в доверительную переписку.

Собеседница рассказывала о якобы непростой жизни в Калифорнии и в начале декабря попросила финансовую помощь на лечение в размере 150 тысяч рублей. Пенсионер перевел деньги, не заподозрив обмана.

Через несколько дней "Дженнифер Энистон" вновь обратилась с просьбой – на этот раз о переводе 95 тысяч рублей, якобы на билет в Кострому для личной встречи. Мужчина снова отправил средства.

Спустя неделю мошенница запросила еще 50 тысяч рублей. После этого пенсионер заподозрил неладное и обратился в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось о другом мошенничестве. Два звонка на WhatsApp стоили казахстанцу 5 миллионов тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Дженнифер Энистон показала поклонникам свою детскую фотографию
18:23, 09 сентября 2023
Дженнифер Энистон показала поклонникам свою детскую фотографию
Выяснились детали романа Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом
07:20, 24 августа 2025
Выяснились детали романа Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом
Дженнифер Энистон решила помочь Селене Гомес спланировать свадьбу
18:20, 05 января 2025
Дженнифер Энистон решила помочь Селене Гомес спланировать свадьбу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: