Землетрясение в Марокко: количество жертв перевалило за 2 тыс.

В МВД Марокко сообщили о том, что число жертв землетрясения в Марокко достигло 2 012, еще 2 059 человек пострадали, из них 1 404 находятся в тяжелом состоянии, передает Zakon.kz

Погибшие зарегистрированы в девяти провинциях и префектурах страны. Больше всего - в провинции Эль-Хауз, Тарудант и Шишауа.



Как пишет газета Hespress повреждения получили некоторые исторические здания, например построенная в XII веке мечеть Аль-Кутубия.

Ранее сообщалось о 1305 погибших.

Ожидается, что число жертв будет расти, поскольку поисковые работы продолжаются.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур. Он поручил оказать незамедлительную помощь всем, кто лишился крова из-за удара стихии. И дал поручил органам власти покрыть расходы марроканцев, находящихся в бедственном положении, в том числе сирот.

Многие страны заявили о готовности оказать помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Ранее сообщалось, что по данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу. Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км.