В Марокко число жертв землетрясения увеличилось до 820
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба МВД Марокко заявила о том, что число жертв землетрясения увеличилось до 820, сообщает Zakon.kz.
"Число погибших в результате землетрясения составляет 820, еще 672 человека ранены", — цитирует пресс-службу телеканал Al-Arabiya.
Отмечается, что 205 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло накануне в Марокко. Местные СМИ заявляли о 296 погибших. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи.
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