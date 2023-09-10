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Землетрясение в Марокко: количество жертв перевалило за две тысячи

Землетрясение в Марокко: количество жертв землетрясения перевалило за 1,3 тыс. Фото: скриншот с видео
В МВД Марокко сообщили о том, что число жертв землетрясения в Марокко достигло 2012, еще 2059 человек пострадали, из них 1404 находятся в тяжелом состоянии, передает Zakon.kz.

Погибшие зарегистрированы в девяти провинциях и префектурах страны. Больше всего – в провинции Эль-Хауз, Тарудант и Шишауа.

Как пишет газета Hespress, повреждения получили некоторые исторические здания, например, построенная в XII веке мечеть Аль-Кутубия.

Ранее сообщалось о 1305 погибших.

Ожидается, что число жертв будет расти, поскольку поисковые работы продолжаются.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур. Он поручил оказать незамедлительную помощь всем, кто лишился крова из-за удара стихии. И дал поручил органам власти покрыть расходы марроканцев, находящихся в бедственном положении, в том числе сирот.

Многие страны заявили о готовности оказать помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. 

Ранее сообщалось, что, по данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу. Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш – Сафи, очаг залегал на глубине 8 км.

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