Землетрясение в Марокко: количество жертв превысило две тысячи
Погибшие зарегистрированы в девяти провинциях и префектурах страны. Больше всего – в провинции Эль-Хауз, Тарудант и Шишауа.
Как пишет газета Hespress, повреждения получили некоторые исторические здания, например, построенная в XII веке мечеть Аль-Кутубия.
Ранее сообщалось о 1305 погибших.
Ожидается, что число жертв будет расти, поскольку поисковые работы продолжаются.
Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур. Он поручил оказать незамедлительную помощь всем, кто лишился крова из-за удара стихии. И дал поручил органам власти покрыть расходы марроканцев, находящихся в бедственном положении, в том числе сирот.
Многие страны заявили о готовности оказать помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
Ранее сообщалось, что, по данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу. Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш – Сафи, очаг залегал на глубине 8 км.