Ватикан причислил Антонио Гауди к лику блаженных

Папа Франциск признал "героические добродетели" создателя базилики Саграда Фамилия в Барселоне Антонио Гауди на первом этапе процесса, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в заявлении Ватикана, Франциск признал "героические добродетели" Гауди. Это заявление является одним из первых шагов в долгом и сложном процессе причисления к лику святых. Архитектор, стоящий за несколькими крупнейшими туристическими достопримечательностями Барселоны, должен будет быть беатифицирован, прежде чем он сможет перейти к последнему этапу канонизации.

Антонио Гауди, фото: vaticannews.va

Поклонники Гауди уже более трех десятилетий призывают причислить его к лику святых. В качестве основного аргумента они приводят то, что архитектура собора Святого Семейства убедила многих людей принять католичество.

Между тем президент США Дональд Трамп установил свой памятник на территории личного гольф-клуба.