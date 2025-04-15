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Мир

Ватикан причислил Антонио Гауди к лику блаженных

Папа Римский причислил к лику блаженных архитектора Антонио Гауди, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 05:00 Фото: pixabay
Папа Франциск признал "героические добродетели" создателя базилики Саграда Фамилия в Барселоне Антонио Гауди на первом этапе процесса, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в заявлении Ватикана, Франциск признал "героические добродетели" Гауди. Это заявление является одним из первых шагов в долгом и сложном процессе причисления к лику святых. Архитектор, стоящий за несколькими крупнейшими туристическими достопримечательностями Барселоны, должен будет быть беатифицирован, прежде чем он сможет перейти к последнему этапу канонизации.

Антонио Гауди, фото: vaticannews.va

Поклонники Гауди уже более трех десятилетий призывают причислить его к лику святых. В качестве основного аргумента они приводят то, что архитектура собора Святого Семейства убедила многих людей принять католичество.

Между тем президент США Дональд Трамп установил свой памятник на территории личного гольф-клуба.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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