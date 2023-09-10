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В Афганистане растет количество производителей наркотиков

наркоман с табличкой "Стоп" Фото: pixabay
По данным агентства ООН по наркотикам, Афганистан является самым быстрорастущим производителем метамфетамина, сообщает Zakon.kz.

Страна также является крупным производителем опиума и источником героина. Ситуацию не исправил и Талибан, который объявил войну наркотикам после того, как вернулся к власти в августе 2021 года.

Управление ООН по наркотикам и преступности, опубликовавшее доклад, сообщило, что метамфетамин в Афганистане в основном производится из легально доступных веществ или извлекается из растения эфедры, которое растет в дикой природе.

В докладе производство метамфетамина в Афганистане названо растущей угрозой национальному и региональному здоровью и безопасности, поскольку оно может разрушить рынок синтетических наркотиков и вызвать зависимость. В нем говорится, что об изъятиях метамфетамина, предположительно прибывшего из Афганистана, сообщалось из Европейского союза и Восточной Африки.

В докладе говорится, что годовой объем изъятий метамфетамина внутри страны вырос с менее 100 килограммов в 2019 году до почти 2700 килограммов в 2021 году, что свидетельствует об увеличении производства.

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