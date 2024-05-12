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В результате наводнений в Афганистане погибло более 300 человек

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 10:41 Фото: X/shorts_91
По данным Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) от 10 мая, более 300 человек погибли в результате наводнений, охвативших несколько провинций Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Больше всего пострадала северная провинция Баглан: только там погибло более 300 человек, а тысячи домов были разрушены или повреждены.

"По текущей информации: в провинции Баглан 311 погибших, 2011 домов разрушено и 2800 домов повреждено", — сказала Рана Дераз, офицер по связям с общественностью агентства ООН в Афганистане.

Официальные данные несколько отличаются от заявления ООН: Абдул Матин Кани, пресс-секретарь Министерства внутренних дел, сообщил агентству France-Presse, что в Баглане погиб 131 человек, но число жертв может возрасти.

"Сообщается, что еще 20 человек погибли в северной провинции Тахар и двое – в соседнем Бадахшане", – добавил он.

Представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид написал в X (бывший Twitter), что погибли сотни людей, но не назвал даже приблизительных цифр.

"Сотни наших сограждан стали жертвами этих катастрофических наводнений. Наводнение нанесло обширный ущерб жилой недвижимости, что привело к значительным финансовым потерям".

По словам официальных лиц, проливные дожди нанесли серьезный ущерб Баглану, Тахару и Бадахшану, а также западным провинциям Гор и Герат, в стране, охваченной бедностью и сильно зависящей от сельского хозяйства.

В социальных сетях публикуют ряд видео, которые, как утверждают авторы, сняты в Афганистане накануне. Zakon.kz не смог независимо проверить достоверность видео, однако их в своих репортажах используют несколько крупных западных СМИ.

Также от крупнейшего за последние десятилетия наводнения пострадала Бразилия. Там число жертв половодья выросло до 113 человек. Паводки также ударили по Казахстану: президент Токаев назвал наводнения крупнейшими за последние 80 лет. По последним данным, угроза сохраняется в Атырауской области. В Казахстане большого количества жертв удалось избежать: известно о четырех погибших, которые выехали на осмотр своих домов в городе Кульсары. 

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