В результате наводнений в Афганистане погибло более 300 человек

Больше всего пострадала северная провинция Баглан: только там погибло более 300 человек, а тысячи домов были разрушены или повреждены.

Официальные данные несколько отличаются от заявления ООН: Абдул Матин Кани, пресс-секретарь Министерства внутренних дел, сообщил агентству France-Presse, что в Баглане погиб 131 человек, но число жертв может возрасти.

Представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид написал в X (бывший Twitter), что погибли сотни людей, но не назвал даже приблизительных цифр.

По словам официальных лиц, проливные дожди нанесли серьезный ущерб Баглану, Тахару и Бадахшану, а также западным провинциям Гор и Герат, в стране, охваченной бедностью и сильно зависящей от сельского хозяйства.

В социальных сетях публикуют ряд видео, которые, как утверждают авторы, сняты в Афганистане накануне. Zakon.kz не смог независимо проверить достоверность видео, однако их в своих репортажах используют несколько крупных западных СМИ.

FLASH: MASSIVE FLOODS HAVE KILLED OVER 150 PEOPLE in Baghlan, Afghanistan. The death toll continues to rise.



Just more evidence in support of Hanke's School Boy's Theory of History: It's just one damn thing after another.pic.twitter.com/XbrdZtyQbz