В результате наводнений в Афганистане погибло более 300 человек

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) от 10 мая, более 300 человек погибли в результате наводнений, охвативших несколько провинций Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Больше всего пострадала северная провинция Баглан: только там погибло более 300 человек, а тысячи домов были разрушены или повреждены.

"По текущей информации: в провинции Баглан 311 погибших, 2011 домов разрушено и 2800 домов повреждено", — сказала Рана Дераз, офицер по связям с общественностью агентства ООН в Афганистане.

Официальные данные несколько отличаются от заявления ООН: Абдул Матин Кани, пресс-секретарь Министерства внутренних дел, сообщил агентству France-Presse, что в Баглане погиб 131 человек, но число жертв может возрасти.

"Сообщается, что еще 20 человек погибли в северной провинции Тахар и двое – в соседнем Бадахшане", – добавил он.

Представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид написал в X (бывший Twitter), что погибли сотни людей, но не назвал даже приблизительных цифр.

"Сотни наших сограждан стали жертвами этих катастрофических наводнений. Наводнение нанесло обширный ущерб жилой недвижимости, что привело к значительным финансовым потерям".

По словам официальных лиц, проливные дожди нанесли серьезный ущерб Баглану, Тахару и Бадахшану, а также западным провинциям Гор и Герат, в стране, охваченной бедностью и сильно зависящей от сельского хозяйства.

В социальных сетях публикуют ряд видео, которые, как утверждают авторы, сняты в Афганистане накануне. Zakon.kz не смог независимо проверить достоверность видео, однако их в своих репортажах используют несколько крупных западных СМИ.

FLASH: MASSIVE FLOODS HAVE KILLED OVER 150 PEOPLE in Baghlan, Afghanistan. The death toll continues to rise.



Just more evidence in support of Hanke's School Boy's Theory of History: It's just one damn thing after another.pic.twitter.com/XbrdZtyQbz — Steve Hanke (@steve_hanke) May 11, 2024

Flood ravages #Afghanistan, killing 300 people in #Baghlan, destroying more than 1000 houses. pic.twitter.com/6YFrJVeow7 — Adam Orakzai (@AdamOrakzaii) May 11, 2024

Также от крупнейшего за последние десятилетия наводнения пострадала Бразилия. Там число жертв половодья выросло до 113 человек. Паводки также ударили по Казахстану: президент Токаев назвал наводнения крупнейшими за последние 80 лет. По последним данным, угроза сохраняется в Атырауской области. В Казахстане большого количества жертв удалось избежать: известно о четырех погибших, которые выехали на осмотр своих домов в городе Кульсары.