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Польская оппозиция пообещала устроить трибунал над президентом и премьером в случае победы

люди Фото: freepik
Польская оппозиционная коалиция "Гражданская платформа" пообещала привлечь к государственному трибуналу президента и остальную верхушку власти в случае своей победы на будущих парламентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в ее предвыборной программе, пишет РИА.

Парламентские выборы, победитель которых сформирует новое правительство, пройдут в Польше 15 октября.

Один из пунктов представленной в субботу предвыборной программы "Гражданской платформы" называется "Привлечение ответственности правительства PiS" (правящая партия Польши "Право и справедливость").

предвыборное обещание

Фото: скриншот

"Поставить перед государственным трибуналом Анджея Дуду (президент Польши), Матеуша Моравецкого (премьер-министр), Яцека Сасина (министр государственных активов), Збигнева Зибро (министр юстиции, генеральный прокурор), Адама Глапинского (глава Национального банка), Мачея Свирского (глава национального совета по телевидению и радиовещанию), Петра Глиньского (министр культуры и национального наследия)", — говорится в предвыборной программе "Гражданской платформы".

Также в программе содержится обещание обнародовать списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, и тех, кто принимал незаконные решения о прослушивании граждан.

Последний социологический опрос показывает, что "Гражданская платформа" отстает по рейтингу от "Права и справедливости" примерно на 10%.

Мухит Турсынали
Польша
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