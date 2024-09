Президентом Шри-Ланки стал лидер оппозиции Диссанаяке

55-летний Диссанаяке набрал 42,31% голосов. Это говорит о выборе почти восьми млн избирателей. Он отодвинул лидера оппозиции Саджита Премадасу на второе место, а действующего президента Ранила Викрамесингхе – на третье. Об этом передает издание Adaderana.

После публикации результатов Диссанаяке поблагодарил своих сторонников, разместив пост на персональном аккаунте в Х.

The dream we have nurtured for centuries is finally coming true. This achievement is not the result of any single person’s work, but the collective effort of hundreds of thousands of you. Your commitment has brought us this far, and for that, I am deeply grateful. This victory… pic.twitter.com/N7fBN1YbQA