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К 11 тысячам лет заключения приговорили гендиректора криптовалютной компании в Турции

криптовалюта Фото: pixabay
Генеральный директор бывшей турецкой криптовалютной компании приговорен Фарук Фатих Озер получил 11 196 лет лишения свободы за за хищение средств клиентов на сумму 2 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Фарук Фатих Озер получил один из самых длительных тюремных сроков в истории человечества. Озер руководил компанией Thodex, которая была одной из крупнейших криптовалютных бирж в Турции.

В 2021 году около 400 тыс. клиентов не смогли получить доступ к своим счетам, когда Thodex внезапно отключилась от сети. Власти начали масштабную операцию по поиску Озера, Интерпол даже выпустил красное уведомление о его розыске.

Озер ранее заявлял, что компания Thodex была временно закрыта, чтобы расследовать кибератаку. Он также опроверг сообщения о том, что покинул Турцию, и заявил, что находился за пределами страны только для проведения деловых встреч и вернется через несколько дней, чтобы ответить на вопросы полиции.

Только в 2022 году его обнаружили в Албании, после чего экстрадировали на родину. По данным государственных СМИ, Озер оправдывался тем, что не стал бы вести себя так "по-любительски", если бы пытался стать преступником.

"Я достаточно умен, чтобы возглавить любое учреждение на Земле. Это видно на примере компании, которую я создал в 22 года".Фарук Фатих Озер

Прокуроры заявили, что в деле фигурирует чуть более 2 027 жертв, и Озер должен заплатить за свои преступления. Его приговорили к 11 196 годам, а также выплате штрафа в размере 5 млн долларов.

Криптовалюты очень популярны в Турции, поскольку цифровые деньги "широко используются для защиты сбережений от стремительно растущей инфляции и резкой девальвации лиры".

Более 11 000 лет тюремного заключения могут показаться самым долгим сроком, который только можно себе представить, однако рекорд принадлежит женщине из Таиланда.

Чамой Тхипьясо приговорили к 141 078 годам лишения свободы после того, как она обманула более 16 тыс. человек через финансовую пирамиде, капитализация которой на тот момент составляла 204 млн долларов.

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