В Афганистане резко вырос оборот метамфетамина
После запрета движением "Талибан"* опийного мака в Афганистане резко увеличились объемы торговли синтетическим наркотиком метамфетамином, сообщает Deutsche Welle.
По данным ООН, в Афганистане и соседних странах объемы метамфетамина, изъятые в ходе наркорейдов, выросли в 12 раз - с 2,5 тонны в 2017 году до 29,7 тонны в 2021 году.
Эксперты ООН связывают такой рост с расширением производства синтетического наркотика в Афганистане.
Власти "Талибана" отвергли заявления ООН, назвав их "необоснованными обвинениями". Представитель министерства внутренних дел страны заявил, что движение "серьезно" борется с наркотиками.
По оценке ООН, метамфетамин в Афганистане в меньшей степени производится из растений, доступных в стране, а скорее синтезируется из лекарства от простуды.
Именно региональная координация для борьбы с производством и контрабандой химических прекурсоров метамфетамина "необходима для прекращения дальнейшего расширения незаконного производства метамфетамина в Афганистане и вокруг него", подчеркнула исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.
*Запрещенная в Казахстане организация