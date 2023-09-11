В Афганистане резко вырос оборот метамфетамина

После запрета талибами опийного мака, из которого делали героин, в стране резко выросли объемы производства метамфетамина. Об этом заявили в ООН, сообщает Zakon.kz.

После запрета движением "Талибан"* опийного мака в Афганистане резко увеличились объемы торговли синтетическим наркотиком метамфетамином, сообщает Deutsche Welle.



По данным ООН, в Афганистане и соседних странах объемы метамфетамина, изъятые в ходе наркорейдов, выросли в 12 раз - с 2,5 тонны в 2017 году до 29,7 тонны в 2021 году.

Эксперты ООН связывают такой рост с расширением производства синтетического наркотика в Афганистане.

Власти "Талибана" отвергли заявления ООН, назвав их "необоснованными обвинениями". Представитель министерства внутренних дел страны заявил, что движение "серьезно" борется с наркотиками.



По оценке ООН, метамфетамин в Афганистане в меньшей степени производится из растений, доступных в стране, а скорее синтезируется из лекарства от простуды.

Именно региональная координация для борьбы с производством и контрабандой химических прекурсоров метамфетамина "необходима для прекращения дальнейшего расширения незаконного производства метамфетамина в Афганистане и вокруг него", подчеркнула исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.

*Запрещенная в Казахстане организация