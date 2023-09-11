В Кыргызстане предложили разрешить использовать пенсионные для покупки жилья

Депутат Бактыбек Чойбеков предложил разрешить гражданам использовать накопительную часть пенсии при покупке жилья у частных строительных компаний, сообщает Zakon.kz.

По его словам, 2%, которые выплачивает работающий гражданин в государственный накопительный пенсионный фонд, можно было бы использовать как первоначальный взнос при строительстве дома. Сегодня приобретение жилья является острой проблемой для многих, сообщает 24.kg.



"В Государственную ипотечную компанию (ГИК) обратились 70 тысяч граждан, но компания выдала заемные средства только 8 тысячам их них. Что делать с остальными? Предлагаю внести изменения в закон, позволяющие людям использовать свои накопления как первоначальный взнос при приобретении жилья. Это их собственные средства, накопленные за многие годы трудовой деятельности. Мы не вправе контролировать и указывать им, куда и как они могут их использовать". Бактыбек Чойбеков

Зампредседателя Соцфонда Гулнура Джуматаева указала на риски в случае принятия законопроекта.

"Если граждане хотят получить кредит в ГИК, то мы позволяем использовать их накопления в качестве первоначального взноса или для погашения задолженности по ипотеке. На сегодня 4 тысячи 115 граждан забрали 720 миллионов сомов из накопительного пенсионного фонда для погашения ипотечного кредита... Стройкомпаний очень много, но тех, кто добросовестно выплачивает налоги всего около 20, остальные в тени. Сколько тех, кто судится и не может получить свои деньги обратно? Социальный фонд не может контролировать их. А обманутые люди будут приходить к нам. Есть также риск, что все средства из пенсионной системы могут вывести". Гулнура Джуматаева

Бактыбек Чойбеков ответил, что кабмин должен разработать механизмы контроля за строительными фирмами, чтобы оградить граждан от мошенничества.

В Кыргызстане страховые отчисления составляют 27,25%. Они делятся на категории работодатель и работник. Работодатель отдает 17,25% отчислений государству, из которых 15% идут в пенсионный фонд, 2% в Фонд обязательного медицинского страхования и 0,25% в Фонд оздоровления трудящихся.

Работник платит 10%: в Государственный накопительный пенсионный фонд 2% в Пенсионный фонд – 8%. Из этих частей складывается пенсия граждан.