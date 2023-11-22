Использовать средства коррупционеров для строительства социального жилья предложил депутат

Депутат Елнур Бейсембаев на пленарном заседании Мажилиса 22 ноября раскритиковал работу Министерства промышленности и строительства по обеспечению граждан жильем. Он предложил строить жилье для очередников за счет средств, конфискованных у коррупционеров, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев заявил, что нынешний министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев ссылается на те же данные, что и его предшественник Каирбек Ускенбаев, но с разницей в 2,5 года.

"До вас предыдущий министр Каирбек Ускенбаев, когда презентовал законопроект по вопросам реформирования жилищной политики, говорил о том, что 240 тысяч очередников мы очистим. Прошло два с половиной года. Вы ту же его реплику тут повторяете. Не получится их очистить, потому что я лично работал в Управлении жилья. Мы знаем, что те люди, которые стоят в очереди, имеют законные права. Это первое. Во-вторых, за три года после того, как было заявление предыдущего министра, количество очередников увеличилось с 480 тысяч до 640 тысяч. То есть примерно на 200 тысяч человек. Это целое население области. Это количество ежегодно увеличивается. При такой тенденции через несколько лет эта цифра может превысить миллион человек", – заявил депутат.

Вместе с тем, по его словам, государство ежегодно выдает всего лишь около 9-10 тысяч квартир. В Казахстане до сих пор нет ни единой государственной ипотечной программы.

"Мы сегодня улучшили законодательство вместе с вами, однако проблема очередников не решена и не может быть решена действующими подходами. Это однозначно. Наш вопрос конкретный – есть ли у вас конкретные решения данной проблемы в ближайшее время? Будем ли мы рассматривать в рамках республиканского бюджета дополнительные суммы или будем какие-то еще дополнительные суммы находить? Может, деньги коррупционеров? Может быть, будем строить социальное жилье именно для нуждающихся людей?" – предложил мажилисмен.

Канат Шарлапаев оставил большинство вопросов депутата без ответа. Он лишь сказал, что для социально уязвимых слоев населения есть возможность выделения льготных займов под 2%. На их получение могут претендовать многодетные семьи, инвалиды I и II групп, дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами.

"В рамках этой программы выделено порядка 32 млрд тенге. Это 3,2 тысячи займов. И если вы посмотрите на разбивку по социально уязвимым группам населения, то достаточно все-таки высокий процент (охвата программой. – Прим. ред.). Количество семей с детьми-инвалидами, которые сейчас стоят в очереди, – 25 тысяч человек. То есть это решаемая проблема. 25 тысяч – это можно решить, если мы будем такими темпами двигаться", – сказал министр.

Такой ответ не удовлетворил депутата.



"Надо же признать, что проблема есть. И те меры, которые вы принимаете, нерентабельны и не решают вопрос", – заявил Елнур Бейсембаев.

22 ноября на заседании Мажилиса депутат Даулет Мукаев затронул проблему отсутствия доступа к льготной ипотеке для молодых семей в Казахстане, однако его доводы также не нашли отклика у министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева.

