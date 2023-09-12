Казахстанцев подозревают в похищении и пытках гражданина Италии в Пхукете
Фото: Instagram/khusein_askhabov
На Пхукете (Таиланд) задержали бойца UFC из Чечни Хусейна Асхабова и его брата-близнеца. Их подозревают в похищении, пытках и ограблении итальянского бизнесмена. Среди подозреваемых есть и граждане Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По версии следствия, 3 сентября несколько мужчин ворвались на виллу бизнесмена и пытали его целую ночь, пишет Telegram-канал Baza.
По словам полиции, злоумышленники использовали пытки в том числе и утюгом. Они похитили из дома 40 тысяч евро наличными, несколько дорогих часов и технику. Кроме того, грабители похитили паспорт итальянца.
Общий ущерб составил более 300 тысяч евро.
По версии тайских следователей, среди преступников были братья Асхабовы и несколько граждан Казахстана. Бойцов задержали. Их сообщникам, по предварительной информации, удалось скрыться.
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