Казахстанцев подозревают в похищении и пытках гражданина Италии в Пхукете

На Пхукете (Таиланд) задержали бойца UFC из Чечни Хусейна Асхабова и его брата-близнеца. Их подозревают в похищении, пытках и ограблении итальянского бизнесмена. Среди подозреваемых есть и граждане Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, 3 сентября несколько мужчин ворвались на виллу бизнесмена и пытали его целую ночь, пишет Telegram-канал Baza.

По словам полиции, злоумышленники использовали пытки в том числе и утюгом. Они похитили из дома 40 тысяч евро наличными, несколько дорогих часов и технику. Кроме того, грабители похитили паспорт итальянца.

Общий ущерб составил более 300 тысяч евро.

По версии тайских следователей, среди преступников были братья Асхабовы и несколько граждан Казахстана. Бойцов задержали. Их сообщникам, по предварительной информации, удалось скрыться.