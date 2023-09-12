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Причастны ли казахстанцы к ограблению итальянца в Таиланде

МИД не получал информацию об участии казахстанцев в ограблении итальянца в Таиланде Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил на брифинге, что в ведомство не поступала информация об участии казахстанцев в пытках и ограблении итальянского бизнесмена в Пхукете, сообщает Zakon.kz.
Айбек Смадияров отметил, что в курсе об этих слухах, однако официальной информации от Таиланда в  МИД РК не поступало. Он подчеркнул, что не уполномочен комментировать публикации об участии казахстанцев в ограблении итальянца, которые появились в СМИ Таиланда.
"Вы прочитали новость в СМИ Таиланда о том, что такое произошло. Я вам как официальное лицо комментирую: мы официально от тайских властей данную информацию не получили. А остальное – это досужие разговоры".Айбек Смадияров
Спикер МИДа подчеркнул, что министерство не занимается расследованиями и не выполняет работу правоохранительных органов.
"Мы всего лишь внешнеполитическое ведомство, которое занимается тем, чтобы права и интересы наших граждан не нарушались, даже если он преступники". Айбек Смадияров
12 сентября сообщалось, что в Таиланде задержали бойца UFC из Чечни Хусейна Асхабова и его брата-близнеца. Их подозревают в похищении, пытках и ограблении итальянского бизнесмена. Среди подозреваемых якобы есть и граждане Казахстана.

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