Причастны ли казахстанцы к ограблению итальянца в Таиланде

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил на брифинге, что в ведомство не поступала информация об участии казахстанцев в пытках и ограблении итальянского бизнесмена в Пхукете, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что в курсе об этих слухах, однако официальной информации от Таиланда в МИД РК не поступало. Он подчеркнул, что не уполномочен комментировать публикации об участии казахстанцев в ограблении итальянца, которые появились в СМИ Таиланда.

"Вы прочитали новость в СМИ Таиланда о том, что такое произошло. Я вам как официальное лицо комментирую: мы официально от тайских властей данную информацию не получили. А остальное – это досужие разговоры". Айбек Смадияров

Спикер МИДа подчеркнул, что министерство не занимается расследованиями и не выполняет работу правоохранительных органов.

"Мы всего лишь внешнеполитическое ведомство, которое занимается тем, чтобы права и интересы наших граждан не нарушались, даже если он преступники". Айбек Смадияров