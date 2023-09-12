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Мусульман Узбекистана призвали к умеренности в одеждах и длине бороды

глава Управления мусульман Узбекистана Фото: Telegram/muslimuzportal
Муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров заявил, что ислам не требует от женщин полного закрытия лица и ношения черной одежды. Он подверг критике излишества в религии, сообщает Zakon.kz.

Председатель Управления мусульман, муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров выступил с критикой излишеств в религии, затронув вопросы ношения религиозной одежды, поведения, паломничества, сообщает Газета.uz.

Муфтий подчеркнул, что в исламе нет жестких правил относительно одежды и внешнего вида, и что некоторые излишества, которые наблюдаются в религии, не имеют оснований.

"Мы переусердствовали в культуре ношения религиозной одежды. Сформировалось мнение, что ислам подразумевает ношение определенной одежды и определенный внешний вид. Есть правило, оставленное нам нашим пророком. В исламе не принята определенная форма, это и невозможно, это не религия одной нации, это не религия одного климата".Нуриддин Халикназаров

Муфтий заявил, что "ислам послан всему человечеству".

"У арабов своя одежда, у турков – своя, мусульмане в Индонезии и Малайзии носят свою одежду, а узбеки – свою. Ислам учит умеренности и мере, в том числе в одежде".Нуриддин Халикназаров

Нуриддин Халикназаров подчеркнул, что мусульманкам Узбекистана не предписано закрывать лицо, носить черное и надевать перчатки.  Он остановился также на вопросе ношения бороды мусульманами. 

Муфтий призвал соотечественников к разумному и правильному толкованию и других вопросов в исламе – молитвы, хаджа и отношения к родителям.

"Мы видим в социальных сетях, как некий мужчина моет ноги матери и пьет эту воду. Наша религия этого не требует. Уважать родителей не значит пить воду, которой помыты их ноги. Уважать родителей не значит везти их в Каабу и напоказ перед всем миром целовать их ноги". Нуриддин Халикназаров

Он подчеркнул, что нужно оказывать родителям помощь, удовлетворять их потребности и получать их благословение. Остальное – излишество.

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