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Обтягивающую, прозрачную и черную одежду не носить – Совет улемов обратился к женщинам Таджикистана

Совет улемов обратился к женщинам Таджикистана, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 10:38 Фото: wikimedia/Juris Paiders
Совет улемов (богословов) Исламского центра Таджикистана рекомендовал женщинам страны воздержаться от ношения одежды "чуждой национальной культуре и религии", сообщает Zakon.kz.

Совет издал специальную фетву в которой говорится, что таджикская национальная одежда "полностью соответствует требованиям Ханафизма".

Теперь, помимо хиджаба, женщинам не рекомендуется ношение обтягивающей, прозрачной, черной или показывающей части тела одежды.

В тексте фетвы цитируются выдержки из Корана. Так, "у мужчины интимные части тела находятся от пупка до колен, а у женщины – за исключением лица, ступней и рук".

Согласно фетве совета, женская одежда должна состоять из платка, рубашки и юбки, которые таджикские женщины носят с древних времен.

Уточняется, что ислам имеет свои правила ношения одежды, но не устанавливает никаких ограничений ни по крою, ни по цвету, поэтому допустимо носить одежду национальных расцветок.

"Однако женщинам не рекомендуется носить изделия черного цвета, поскольку он не обязателен с точки зрения нашей религии и не совместим с нашими национальными особенностями и географическими условиями. Также не стоит носить облегающую или просвечивающую одежду", – говорится в фетве.

Ранее в Таджикистане официально запретили носить хиджаб.

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