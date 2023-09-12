Молодые люди чаще сомневаются в достоинствах демократии – опрос фонда Сороса

Демократия остается популярной во всем мире, однако, столкнувшись с глобальным набором проблем – от неравенства до климатического кризиса, – молодые люди гораздо меньше верят в то, что она способна решить волнующие их проблемы, сообщает Zakon.kz.

Согласно результатам исследования Фонда "Открытое общество" (OSF) Джорджа Сороса, проведенного в 30 странах мира, 86% респондентов предпочли бы жить в демократическом государстве, и только 20% считают, что авторитарные режимы более способны обеспечить "то, чего хотят граждане", сообщает The Guardian.



42% молодых людей заявили, что поддерживают военное правление.

"Наши результаты отрезвляют и настораживают. Люди во всем мире по–прежнему хотят верить в демократию, но поколение за поколением эта вера исчезает по мере того, как растут сомнения в том, что она способна принести конкретные изменения в их жизнь". президент OSF и бывший заместитель генсека ООН Марк Мэллок Браун

Опрос выявил сильную поддержку прав человека: во всех регионах и при любом уровне дохода большинство опрошенных от 85% до 95% согласились с тем, что правительства не вправе нарушать права человека по причине его внешности, вероисповедания, сексуальной или гендерной ориентации.



В условиях множащихся национальных и международных кризисов респондентов больше всего беспокоят бедность и неравенство (20%), климатический кризис (20%) и коррупция (18%). Более половины (53%) считают, что их страна движется в неправильном направлении, а около трети заявили, что политики действуют не в их интересах.

На национальном уровне наибольшее беспокойство вызывает коррупция: в среднем 23% опрошенных назвали ее главной проблемой своей страны – от 6% в Германии и 7% во Франции и Великобритании до 45% в Гане, 44% в Нигерии и 37% в Колумбии.



Среди проблем, непосредственно касающихся лично людей, бедность и неравенство заняли первое место – в том числе в Сенегале, самой маленькой из опрошенных экономик, и в США, самой большой, – набрав в среднем около 21%.