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Наука и технологии

Богатейших людей Земли обвинили в глобальном потеплении

жара, погода, климат, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 09:44 Фото: pixabay
Международная команда ученых выяснила, что климатический кризис – это не просто следствие глобальных выбросов, а результат решений конкретных людей, сообщает Zakon.kz.

По мнению исследователей, самые богатые люди на Земле, которые составляют 10% от всего населения планеты, оказались ответственны за 66% глобального потепления, наблюдаемого с 1990 года. Включая рост частоты экстремальных погодных явлений – от смертельно опасных волн жары до засух в тропических регионах.

Работа опубликована в журнале Nature Climate Change (NCC).

Особенно выделяются сверхбогатые – 1% населения, чьи действия способствовали возникновению экстремальной жары (такой, которая раньше случалась раз в сто лет) в 26 раз больше, чем в среднем по миру. Их вклад в засухи в Амазонии – в 17 раз выше глобального среднего показателя.

"Наше исследование показывает: экстремальные климатические явления можно связать не только с абстрактными выбросами, но и с образом жизни и инвестиционными решениями – а они, в свою очередь, зависят от уровня благосостояния", – отметила ведущая автор работы Сара Шьонгарт.

Используя инновационную модель, объединяющую экономические данные и климатическое моделирование, ученые смогли проследить, какие социально-экономические группы несут основную ответственность за конкретные климатические катастрофы. Например, только богатейшие 10% жителей США и Китая вызвали двукратный и даже трехкратный рост экстремальных температур в уязвимых регионах.

По словам соавтора Карла-Фридриха Шлесснера:

"Если бы все выбрасывали столько же, сколько нижние 50% населения планеты, потепление с 1990 года было бы почти незаметным".

Исследование также подчеркивает, что опасны не только расходы на роскошную жизнь, но и инвестиции богатых людей. Финансовые потоки, направляемые в углеродоемкие отрасли, оказывают колоссальное влияние на климат. Поэтому ученые настаивают на введении прогрессивных климатических налогов и ответственности именно для самых богатых людей планеты.

Ранее ученые выяснили, что климатические изменения быстро сокращают возможность выращивания бананов в Латинской Америке и Карибском бассейне, ставя под угрозу одну из самых популярных и важных сельскохозяйственных культур.

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Андрей Дюсупов
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