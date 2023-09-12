Путин назвал ошибкой ввод войск в две страны

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами МГИМО заявил, что Советский Союз допустил ошибку, когда ввел войска в Венгрию и Чехословакию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BNN, на встрече со студентами Московского государственного института международных отношений президент РФ Владимир Путин раскритиковал ввод советских войск в Будапешт в 1956 году и в Прагу в 1968 году. По его словам, решение о подавлении массовых протестов в Венгрии и Чехословакии было ошибкой СССР.

С критикой советской внешней политики 55-летней давности Путин выступил, отвечая на вопрос о восприятии России за рубежом как колониальной державы.

В Венгрию советские войска ввели в 1956 году для подавления массовых выступлений в поддержку выхода страны из Варшавского договора и приобретения ею нейтрального статуса. Тогда погибли тысячи людей. В Чехословакию СССР ввел войска в ответ на политические и экономические реформы, когда в стране расширили свободу слова и собраний.

Ранее стало известно, где пройдет встреча Путина и Ким Чен Ына.