Стало известно, где пройдет встреча Путина и Ким Чен Ына
Фото: РБК
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына пройдет в Дальневосточном федеральном округе России, сообщает Zakon.kz.
О том, что встреча пройдет на Дальнем Востоке РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отмечается, что Путин на переговорах даст официальный обед, пишет Telegram-канал "Лента дня".
Бронепоезд Ким Чем Ына направился в Российскую Федерация вечером 11 сентября.
Военные Южной Кореи заявили, что, по их оценкам, лидер КНДР уже прибыл в Россию, пишет ABC News.
Тогда в пресс-службе Путина отметили, что переговоры состоятся "в ближайшее время".
В последний раз заграничный визит северокорейского лидера прошел в 2019 году, тогда он посетил российский Владивосток.
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