Стало известно, где пройдет встреча Путина и Ким Чен Ына

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына пройдет в Дальневосточном федеральном округе России, сообщает Zakon.kz.

О том, что встреча пройдет на Дальнем Востоке РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отмечается, что Путин на переговорах даст официальный обед, пишет Telegram-канал "Лента дня".

Бронепоезд Ким Чем Ына направился в Российскую Федерация вечером 11 сентября.

Военные Южной Кореи заявили, что, по их оценкам, лидер КНДР уже прибыл в Россию, пишет ABC News.



Тогда в пресс-службе Путина отметили, что переговоры состоятся "в ближайшее время".

В последний раз заграничный визит северокорейского лидера прошел в 2019 году, тогда он посетил российский Владивосток.

