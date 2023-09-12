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Заключенный помог раскрыть кражу картины Ван Гога в Голландии

Заключенный помог раскрыть кражу картины Ван Гога в Голландии Фото: wikimedia
Частный детектив и осужденный преступник помогли раскрыть кражу картины Винсента Ван Гога в Нидерландах. Произведение искусства похитили из музея во время локдауна из-за Covid-19, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, голландский детектив Артур Бранд, которого называют "Индианой Джонсом от мира искусства", раскрыл похищение картины Ван Гога при содействии осужденного преступника. Эту информацию подтвердили в голландской полиции.

Картину "Сад священника в Нюэнене" (1884) украли из музея близ Амстердама в 2020 году. Дерзкое ограбление совершили во время локдауна из-за Covid-19: преступник ворвался в музей посреди ночи, разбив стеклянную дверь, схватил полотно под мышку и скрылся. В 2021 году вора задержали и осудили на восемь лет, но саму картину тогда так и не нашли. Ее поисками занялся Артур Бранд – детектив, специализирующийся на расследовании дел о похищении предметов искусства.

Бранд рассказал, что сумел выйти на связь с криминальным авторитетом, который купил картину Ван Гога на черном рынке. В тот момент он находился за решеткой и был готов поделиться информацией о местонахождении картины, чтобы ему сократили срок заключения. Хотя детектив предупредил, что ни о каком пересмотре срока речи быть не может, преступник в конце концов согласился передать ему картину, потому что из-за нее "было слишком много головной боли".

Картину, написанную знаменитым художником в 1884 году, передали Артуру Бранду в синем пакете из "Икеи". Ее подлинность не вызывает сомнений. Произведение вернут в музей.

Ранее в Британии украли из музея дорогие предметы и продали их на eBay за гроши.

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