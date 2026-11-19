От семейной коллекции до рекордного аукциона: картина Ван Гога нашла нового владельца
Как пишет Le Monde.fr, полотно стало самой дорогой работой художника, когда-либо проданной на торгах, а также самым дорогим произведением, выставленным на аукцион в нынешнем сезоне.
Продажа состоялась 18 ноября после урегулирования многолетнего спора между владельцами картины и наследниками ее прежнего владельца – немецкого издателя еврейского происхождения Самуэля Фишера.
Фишер приобрел полотно в Париже в 1909 году, а его семья продала картину в 1936-м. Наследники утверждали, что продажа была вынужденной из-за финансовых потерь, понесенных семьей при нацистском режиме. Их представители требовали доказать, что произведение искусства было продано по рыночной цене и что сделка состоялась бы независимо от политических обстоятельств.
С 1975 года картиной владела семья Блакьер-Арриета. Накануне торгов Sotheby's сообщил, что стороны достигли соглашения со всеми законными наследниками Самуэля и Хедвиг Фишер. Потомки семьи выразили благодарность за переговоры, которые позволили признать страдания Фишеров в нацистскую эпоху и почтить память Гизелы Берман Фишер, добивавшейся восстановления справедливости.
Предыдущий аукционный рекорд для картин Ван Гога составлял 117,2 млн долларов. Столько в ноябре 2022 года на торгах Christie's в Нью-Йорке заплатили за полотно "Сад с кипарисами" 1888 года.
Van Gogh-maleri solgt for over en milliard kroner https://t.co/alDtncWViv— B.T. (@btdk) November 19, 2026
Ранее сообщалось, что суд в Аргентине постановил вернуть наследнице еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера картину XVIII века, похищенную нацистами после вторжения в Нидерланды в 1940 году.