Картина Винсента Ван Гога "Цветущие каштаны", написанная в 1890 году во французском Овер-сюр-Уаз, продана на аукционе Sotheby's за рекордные 190,4 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Monde.fr, полотно стало самой дорогой работой художника, когда-либо проданной на торгах, а также самым дорогим произведением, выставленным на аукцион в нынешнем сезоне.

Продажа состоялась 18 ноября после урегулирования многолетнего спора между владельцами картины и наследниками ее прежнего владельца – немецкого издателя еврейского происхождения Самуэля Фишера.

Фишер приобрел полотно в Париже в 1909 году, а его семья продала картину в 1936-м. Наследники утверждали, что продажа была вынужденной из-за финансовых потерь, понесенных семьей при нацистском режиме. Их представители требовали доказать, что произведение искусства было продано по рыночной цене и что сделка состоялась бы независимо от политических обстоятельств.

С 1975 года картиной владела семья Блакьер-Арриета. Накануне торгов Sotheby's сообщил, что стороны достигли соглашения со всеми законными наследниками Самуэля и Хедвиг Фишер. Потомки семьи выразили благодарность за переговоры, которые позволили признать страдания Фишеров в нацистскую эпоху и почтить память Гизелы Берман Фишер, добивавшейся восстановления справедливости.

Предыдущий аукционный рекорд для картин Ван Гога составлял 117,2 млн долларов. Столько в ноябре 2022 года на торгах Christie's в Нью-Йорке заплатили за полотно "Сад с кипарисами" 1888 года.

Van Gogh-maleri solgt for over en milliard kroner https://t.co/alDtncWViv — B.T. (@btdk) November 19, 2026

Ранее сообщалось, что суд в Аргентине постановил вернуть наследнице еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера картину XVIII века, похищенную нацистами после вторжения в Нидерланды в 1940 году.