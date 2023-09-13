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В Израиле умер автор песен Кобзона, Кикабидзе и Гурченко

композитор Фото: Facebook/Mykhajlo Masliy
В возрасте 78 лет умер украинский композитор Ян Табачник, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журналист Михаил Маслий в Facebook, 11 сентября после 20:00 в Тель-Авиве, в больнице. Последние два года он боролся с раком.

Ян Табачник родился 31 июля 1945 года в Черновцах в семье фронтовика. В 16 лет стал артистом Киевского госцирка. После был артистом Астраханской, Калмыцкой филармоний, играл в Грузинской государственной филармонии, филармонии Южного берега Крыма и др.

Песни Яна Табачника исполняли Иосиф Кобзон, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко, Валентина Толкунова и другие.

В 1995 году композитор открыл в Одессе Театр музыки Яна Табачника, а в 2000 году в Киеве – Международный творческий центр Яна Табачника.

Супругой Табачника была народная артистка Украины Татьяна Недельская. Осенью 2018 года Недельская и Табачник развелись после 18 лет брака. У пары осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что профессор Ян Уилмут умер на 80-м году жизни. Он входил в состав группы специалистов Рослинского института при Эдинбургском университете, которая в 1996 году успешно клонировала овечку Долли.

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