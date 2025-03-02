Умер автор песен Зыкиной, Киркорова и Азизы Юрий Мартынов

1 марта в возрасте 67 лет умер известный композитор Юрий Мартынов, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС рассказала Анна Пугач, которая является женой его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева.

О причинах смерти ничего не известною

Мартынов родился 17 апреля 1957 года в Артемовске в Донецкой области. В 1987 году он был членом Союза композиторов России. В 2003 году Мартынову присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Он был автором песен Людмилы Зыкиной, Александра Серова, Николая Караченцова, Азизы, Филиппа Киркорова и других. Мартынов – младший брат советского певца Евгения Мартынова, который скончался в 1990 году.

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