СМИ: Наводнение в Ливии унесло жизни более 2 тыс. человек

Предполагается, что более 2000 человек погибли в результате разрушительных наводнений на востоке Ливии, сообщает Zakon.kz.

Власти объявили город Дерна, наиболее пострадавший район, зоной бедствия. Чиновники заявили, что город стал недоступным, поскольку электричество и связь были отключены.

Военный представитель страны на пресс-конференции сообщил, что 1200 человек получили ранения в результате сильного наводнения в Дерме.

Al Jazeera пишет, что от наводнения погибло не 2000 человек, как говорит военный представитель, а 150. Такую цифру озвучил глава Красного Полумесяца в Бенгази Кайс Факери. Пропавшими без вести, по их данным, считаются от 5000 до 6000 человек.

По словам чиновника, в городах Аль-Мардж, Суса, Шахат и Аль-Байда также погибло несколько человек.

"Целые кварталы были уничтожены… вместе с их жителями", – заявил глава военного ведомства Ливии.

Libya 🇱🇾



2000 people are dead in Libya and hundreds are missing due to floods..



May Allah aid them pic.twitter.com/s7kyGZs27S — Jeathro Abdul Jamyle 𝕏 (@TodayMakeTawbah) September 11, 2023

🚨| BREAKING! Libya 🇱🇾 is going through severe flooding may Allah ease their affairs. the number of deaths from the flood exceeded 2000 people. May Allah protect whole ummah. pic.twitter.com/ZSYd4y3usX — Allah Islam Quran (@AllahGreatQuran) September 11, 2023

По данным Associated Press, причиной широкомасштабного наводнения в этой североафриканской стране стал средиземноморский шторм "Дэниэл". Он смыл целые кварталы и разрушил дома в нескольких прибрежных городах .

Кадры, публикуемые в соцсетях, пугают своим масштабом.

WATCH: Catastrophic flooding hits Derna, Libya after dams collapse during Storm Daniel, more than 2,000 people feared dead pic.twitter.com/WP7LquuOCa — BNO News (@BNONews) September 12, 2023

Уровень воды в городе поднялся на три метра.



After devastating Greece in the country’s worst ever flood disaster, #medicane Daniel submerges East Libya under water. First estimate of 2,000 dead, many missing thought to have been washed out to sea. Apocalyptic. #ClimateCrisis #ClimateActionNow pic.twitter.com/HTxgiTQbaz — George Tsakraklides (@99blackbaloons) September 11, 2023

9 сентября в другой североафриканской стране – Марокко – произошло сильное землетрясение. По последним данным, число жертв увеличилось до 2497 человек.