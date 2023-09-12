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СМИ: Наводнение в Ливии унесло жизни более 2 тыс. человек

наводнение Фото: twitter/AllahGreatQuran
Предполагается, что более 2000 человек погибли в результате разрушительных наводнений на востоке Ливии, сообщает Zakon.kz.

Власти объявили город Дерна, наиболее пострадавший район, зоной бедствия. Чиновники заявили, что город стал недоступным, поскольку электричество и связь были отключены.

Военный представитель страны на пресс-конференции сообщил, что 1200 человек получили ранения в результате сильного наводнения в Дерме.

Al Jazeera пишет, что от наводнения погибло не 2000 человек, как говорит военный представитель, а 150. Такую цифру озвучил глава Красного Полумесяца в Бенгази Кайс Факери. Пропавшими без вести, по их данным, считаются от 5000 до 6000 человек.

По словам чиновника, в городах Аль-Мардж, Суса, Шахат и Аль-Байда также погибло несколько человек.

"Целые кварталы были уничтожены… вместе с их жителями", – заявил глава военного ведомства Ливии.

По данным Associated Press, причиной широкомасштабного наводнения в этой североафриканской стране стал средиземноморский шторм "Дэниэл". Он смыл целые кварталы и разрушил дома в нескольких прибрежных городах .

Кадры, публикуемые в соцсетях, пугают своим масштабом.

Уровень воды в городе поднялся на три метра.

9 сентября в другой североафриканской стране – Марокко – произошло сильное землетрясение. По последним данным, число жертв увеличилось до 2497 человек.

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