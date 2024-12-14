Стрельба со смертельным исходом произошла на военной базе США

На американской военной базе Форт-Эйзенхауэр в штате Джорджия во время стрельбы погиб человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным KTBX, стрелявшего задержали, и в 9:45 по местному времени (19:45 по времени Астаны) военный объект вернулся к работе в штатном режиме. Информация о личности преступника не сообщается. Чиновники заявили, что данные жертвы также не будут разглашаться до тех пор, пока не будут уведомлены ближайшие родственники.





"Форт Эйзенхауэр активно поддерживает семью жертвы, и помощь будет доступна всем, кого затронула эта трагедия. Безопасность наших жителей и персонала остается нашей главной заботой", – говорится в сообщении армейской базы.

Как отмечается, база Форт-Эйзенхауэр является штаб-квартирой для киберкомандования сухопутных войск США.

Ранее, в сентябре, стрельба произошла в школе в городе Джоппатаун штата Мэриленд.