Десятки крокодилов вырвались на свободу из-за ливней на юге Китая
Жителям деревни Пэн Цунь власти запретили выходить на улицы из-за опасности. Как сообщают местные СМИ, в результате ливней переполнилось местное озеро, в котором обитали как минимум 69 взрослых и шесть маленьких крокодилов. Разлив водоема позволил рептилиям сбежать из питомника. Их ищут специалисты, передает CNN.
В местных пабликах распространяют информацию об отлове сбежавших рептилий. Есть видео, где крокодилы плавают в воде, которая частично затопила улицы населенных пунктов.
Как отмечает издание, Гуандун считается провинцией с благоприятным климатом для разведения крокодилов. Народная медицина высоко ценит мясо животных, которое считается целебным. Также в стране высоким спросом пользуется шкура крокодилов.
Ранее стало известно, что на южные районы Китая обрушился тайфун. Улицы Гонконга и города Шэньчжэнь на юго-востоке страны затоплены после сильного ливня.