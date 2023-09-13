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Десятки крокодилов вырвались на свободу из-за ливней на юге Китая

Десятки крокодилов вырвались на свободу из-за ливней на юге Китая Фото: pixabay
Власти провинции Гуандун южной части Китая начали операцию по отлову 70 крокодилов, которые сбежали из частного питомника. На свободу рептилии вырвались благодаря ливням, которые обрушились на регион, сообщает Zakon.kz.

Жителям деревни Пэн Цунь власти запретили выходить на улицы из-за опасности. Как сообщают местные СМИ, в результате ливней переполнилось местное озеро, в котором обитали как минимум 69 взрослых и шесть маленьких крокодилов. Разлив водоема позволил рептилиям сбежать из питомника. Их ищут специалисты, передает CNN.

В местных пабликах распространяют информацию об отлове сбежавших рептилий. Есть видео, где крокодилы плавают в воде, которая частично затопила улицы населенных пунктов.

Как отмечает издание, Гуандун считается провинцией с благоприятным климатом для разведения крокодилов. Народная медицина высоко ценит мясо животных, которое считается целебным. Также в стране высоким спросом пользуется шкура крокодилов.

Ранее стало известно, что на южные районы Китая обрушился тайфун. Улицы Гонконга и города Шэньчжэнь на юго-востоке страны затоплены после сильного ливня.

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