Юго-восток Китая затопило после сильнейшего за 139 лет ливня

Улицы Гонконга и города Шэньчжэнь на юго-востоке Китая затоплены после тайфуна и сильного ливня. Экстренные службы проводят спасательную операцию, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в Гонконге выпало почти 16 сантиметров осадков за час – это сильнейший ливень, зафиксированный в городе с 1884 года. В Шэньчжэне также прошел самый сильный дождь за всю историю наблюдений с 1952 года. Ливень вызвал масштабное наводнение, нарушил автомобильное движение и железнодорожное сообщение.

"С 17:00 7 сентября по 6:00 8 сентября средний уровень осадков в Шэньчжэне составлял 202,8 мм, а общий объем осадков за это время достиг 469 мм", – сообщило китайское государственное информагентство "Синьхуа".





Ливень обрушился на Гонконг и другие города юго-восточного Китая всего через несколько дней после того, как региону удалось избежать существенного ущерба от супертайфуна "Хайкуй". Власти Гонконга сообщили, что в городе затоплены несколько районов, экстренные службы проводят спасательную операцию. Горожанам, чьи дома расположены рядом с реками, настоятельно рекомендовали эвакуироваться. Детсады и школы на юго-востоке Китая временно не работают из соображений безопасности, работа шести линий метро приостановлена. Синоптики ожидают, что ливни в Гонконге и Шэньчжэне продолжит идти 8 сентября.

Несколько дней назад сразу два тайфуна, "Саола" и "Хайкуй", обрушились на юго-восток Китая, где живут десятки миллионов человек. "Хайкуй" на минувших выходных пронесся над Тайванем и затронул китайскую провинцию Фуцзянь, но Гонконг тогда избежал значительного ущерба.

Ранее сейсмологи в Алматы зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на территории Китая.