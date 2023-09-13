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Сбежавшего из тюрьмы жестокого убийцу две недели не могут поймать в США

Сбежавшего из тюрьмы убийцу две недели не могут поймать в США Фото: pixabay
Сбежавшего из тюрьмы убийцу уже около двух недель пытаются задержать в американском штате Пенсильвания. Преступник вооружен и особо опасен, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, полиция американского штата Пенсильвания предупредила местных жителей о том, что разыскиваемый преступник Данело Кавальканте, сбежавший из тюрьмы около двух недель назад, до сих пор остается на свободе и раздобыл оружие. Согласно заявлению полиции, убийца "вооружен и крайне опасен".

34-летнего Данело Кавальканте осудили за зверское убийство его бывшей девушки – в 2021 году он нанес ей 38 ножевых ударов на глазах у двоих детей. Кроме того, в Бразилии его разыскивают по подозрению в еще одном убийстве. 31 августа преступник сбежал из тюрьмы: взобрался на крышу через узкий проход между двумя стенами, преодолел два забора из колючей проволоки и пустился в бега.

В последний раз Кавальканте видели примерно в 32 км от тюрьмы. Он изменил внешность и угнал фургон, а позднее украл заряженное охотничье ружье из гаража у местного жителя. Полиция предупредила, что населению штата следует позаботиться о безопасности домов и автомобилей. В операции по розыску беглеца участвуют около 500 человек – полицейские, сотрудники ФБР и других силовых ведомств. Школы в районе поисков закрыли по соображениям безопасности. Правоохранительные органы считают, что Кавальканте "пытается выжить", скрывшись в лесистой местности к северу от тюрьмы.

"Он в отчаянном положении и представляет опасность. Как я предполагаю, он достаточно отчаялся, чтобы применить оружие", – предупредил глава полиции штата Пенсильвания Джордж Байвенс.

В то же время в полиции добавили, что у беглого убийцы "вряд ли есть ресурсы" для того, чтобы покинуть штат, поэтому рано или поздно его схватят.

Ранее в Великобритании подозреваемый в терроризме сбежал из тюрьмы под видом повара.

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