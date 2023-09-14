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Две недели питался арбузами: опасного беглого убийцу наконец задержали в США

Опасного беглого убийцу наконец задержали в США Фото: скриншот видео
Особо опасного убийцу Данело Кавальканте, который сбежал из тюрьмы две недели назад, наконец задержали в американском штате Пенсильвания, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в США завершилась операция по розыску беглого преступника Данело Кавальканте, в которой участвовали около 500 полицейских и агентов силовых ведомств. Деб Райан, прокурор округа Честер, где искали беглеца, прокомментировала его задержание словами "кошмар наконец закончился".

Кавальканте схватили после того, как полицейский вертолет засек на земле тепловой сигнал. На задержание опасного убийцы отправили тактическую группу из более чем 20 человек. Кавальканте застали врасплох, когда он спал, лежа на украденном охотничьем ружье. Преступник проснулся, оказал сопротивление и попытался сбежать, но его остановила служебная собака.


После задержания беглый убийца признался, что собирался угнать автомобиль и уехать в Канаду. В течение двух недель после побега из тюрьмы он в основном скрывался в лесу, питался крадеными арбузами и пил воду из ручьев.

Данело Кавальканте сбежал из тюрьмы 31 августа. Он отбывал срок за зверское убийство своей бывшей девушки, которой нанес 38 ножевых ранений на глазах у двоих детей. После побега преступник угнал фургон и украл охотничье ружье. Полиция предупреждала, что он особо опасен и готов применить оружие. Беглый убийца две недели держал в страхе весь штат – местным жителям советовали принять повышенные меры безопасности, а занятия в школах прекратили.

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