Подозреваемый в терроризме под видом повара сбежал из тюрьмы в Лондоне

Бывший военнослужащий, которого подозревают в терроризме, сбежал из тюрьмы Уандсворт в Лондоне под видом повара. Его разыскивают вторые сутки, в аэропортах Великобритании усилили меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Sky News, в Великобритании усилили меры безопасности после того, как из лондонской тюрьмы Уандсворт сбежал подозреваемый в терроризме. Бывший военнослужащий Дэниел Абед Халифе, против которого выдвинуты обвинения в террористической деятельности и незаконном сборе разведданных, совершил побег в среду 6 сентября, его разыскивают уже вторые сутки.

Халифе работал на тюремной кухне и сбежал в одежде повара, уцепившись снизу за грузовик, доставлявший в Уандсворт еду. Предупреждение об усилении мер безопасности сразу же распространили по основным аэропортам и морским портам Лондона и окрестностей. В аэропорту Хитроу и морском порту Дувра существенно увеличили время досмотра пассажиров.

Жителей Великобритании призывают помочь полиции в розыске Халифе, но в то же время уверяют, что подозреваемый в терроризме бывший военный не представляет опасности для общества. В британском правительстве уже призвали провести проверку по факту побега заключенного.

По версии следствия, Дэниел Абед Халифе с 2019-го по 2022 год собирал и распространял разведывательную информацию, которая "могла представлять интерес для противника" (в том числе сведения, необходимые для организации теракта), а также изготовил три муляжа взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что британец попытался разбудить девушку электрошокером и попал в тюрьму.