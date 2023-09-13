Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме "Восточный"
Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего на космодром "Восточный", сообщает Zakon.kz.
Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса, сообщает РИА Новости.
При встрече глава Кремля поинтересовался у Ким Чен Ына, как он добрался. Лидер Северной Кореи поблагодарил Путина за теплый прием.
Главы государств осмотрят космодром "Восточный", а затем проведут переговоры.
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