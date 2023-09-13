Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме "Восточный"

Президент России Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего на космодром "Восточный", сообщает Zakon.kz.

Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса, сообщает РИА Новости.

При встрече глава Кремля поинтересовался у Ким Чен Ына, как он добрался. Лидер Северной Кореи поблагодарил Путина за теплый прием.



Главы государств осмотрят космодром "Восточный", а затем проведут переговоры.