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Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме "Восточный"

Ким Чен Ын и Владимир Путин в 2019 году Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего на космодром "Восточный", сообщает Zakon.kz.

Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса, сообщает РИА Новости.

При встрече глава Кремля поинтересовался у Ким Чен Ына, как он добрался. Лидер Северной Кореи поблагодарил Путина за теплый прием.

Главы государств осмотрят космодром "Восточный", а затем проведут переговоры.

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