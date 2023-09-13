Таиланд одобрил безвиз с Казахстаном на 30 дней
Фото: pixabay
Безвизовый режим между Таиландом и Казахстаном будет действовать с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Безвизовый въезд на 30 дней для казахстанцев одобрил кабмин Таиланда, сообщает The Reporters.
Министр туризма и спорта страны Судаван Хоуп Суфакикосон заявила, что таким образом планируется повысить доходы в стране.
Безвиз ввели также и для граждан Китая.
Министр также выразила надежду, что количество туристов увеличится на 30%.
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