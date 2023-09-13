Таиланд одобрил безвиз с Казахстаном на 30 дней

Фото: pixabay

Безвизовый режим между Таиландом и Казахстаном будет действовать с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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