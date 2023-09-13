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Таиланд одобрил безвиз с Казахстаном на 30 дней

пляж в Таиланде Фото: pixabay
Безвизовый режим между Таиландом и Казахстаном будет действовать с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Безвизовый въезд на 30 дней для казахстанцев одобрил кабмин Таиланда, сообщает The Reporters.

Министр туризма и спорта страны Судаван Хоуп Суфакикосон заявила, что таким образом планируется повысить доходы в стране.

Безвиз ввели также и для граждан Китая.

Министр также выразила надежду, что количество туристов увеличится на 30%.

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Казахстан Таиланд
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