В МИД Казахстана рассказали подробности о безвизе с Таиландом

Таиланд вводит временный безвизовый режим для граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

"В целях укрепления двустороннего сотрудничества и развития туризма правительство Королевства Таиланд с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года вводит временный безвизовый режим для граждан Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Таким образом, как отметили в МИД РК, "казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней".

"Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы. Действительным проездным документом является паспорт гражданина РК, срок действия которого на момент пересечения границы должен превышать 6 месяцев", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Фото: пресс-служба МИД РК

О том, что Таиланд одобрил безвиз с Казахстаном на 30 дней, стало известно еще накануне. Министр туризма и спорта страны Судаван Хоуп Суфакикосон заявила, что таким образом планируется повысить доходы в стране.